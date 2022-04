Apple testerait au moins neuf Mac M2 !

• Un Mac mini M2 avec une M2 Pro.

• Un MacBook Pro M2 13 pouces d'entrée de gamme.

• Un MacBook Pro 14 et 16 pouces, tous deux avec une M2 Pro et une M2 Max. La puce M2 Max disposerait d'un CPU 12 cœurs et d'un GPU 38 cœurs, ainsi que de 64 Go de mémoire unifiée.

C'est en effet ce qu'annonce Mark Gurman , en grande forme ce matin, citant des logs de développeurs d'apps tierces.Au menu, on trouveraitEn outreun modèle très attendu par des utilisateurs désirant un Mac mini plus performant mais n'ayant pas le budget nécessaire pour investir dans un Mac Studio Pour rappel (la puce M1 se basant sur les cœursetde l'A14). Il devrait ainsi offrir des performances en hausse sur un seul cœur, plus importantes que les M1, M1 Pro et M1 Max sur ce point, tout en restant moins performantes lorsque l'ensemble des cœurs seront sollicités.