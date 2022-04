Le navigateur DuckDuckGo se lance en bêta sur macOS

extrêmement rapide

Comme Gabriel Weinberg, fondateur et dirigeant de la firme, l'avait indiqué en fin d'année dernière, le navigateur dédié DuckDuckGo est désormais disponible en bêta sur macOS. Pour profiter de ce navigateur respectueux de la vie privée des utilisateurs (anti-tracker, protection des mails) et proche de l'application DuckDuckGo pour iPhone et i Pad . Selon les tests menés en interne, le navigateur serait