Un support vertical double pour iPhone/iPad et MacBook chez Satechi

clamshell

Satechi présente ainsi le Dual Vertical Laptop Stand,(les MacBook Pro 14 et 16 pouces 2021 sont compatibles)Les deux encoches du socle sont recouvertes d'un patin en silicon permettant de protéger les appareils et d'éviter les rayures.Le support laisse les ports accessibles,(avec l'écran fermé) tout en le reliant à un moniteur externe et éventuellement en branchant l'alimentation (si l'écran n'est pas doté d'un port capable d'alimenter la machine via Power Delivery).(frais de port en sus pour la France). La firme propose également des supports inclinables et support/hub USB-C pour tablette à 49,99 et 104,99 euros