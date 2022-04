BlackMagic recycle son eGPU en gros RAID 10G collaboratif de 80To !

tourelle

• Des disques M.2 en RAID 5

• 2 ports USB-C

• 4 ports 10G Ethernet

• Un switch 10G Ethernet

• 2 ports 1G Ethernet

• 1 port HDMI

• Un bouton "Read only"

• Une double alimentation

• Un système Blackmagic OS

• La synchronisation DropBox Sync

• 20To (€8 495), 80To ($€26 525), et 320To (tarif inconnu) d'ici le prochain trimestre

• Prise en charge de DaVinci Resolve 18

En effet, ce nouveau boitier est, en dehors d'une connectique désormais très riche (et d'un usage bien différent). L'intérêt de ce design -outre le look, plutôt sympa- concerne la ventilation, très efficace dans un boitier au formatLeembarque en effet :Il s'agit donc. La boite tourne sous Blackmagic OS, et permet de connecter jusqu'à 4 machines localement, avec une connexion 10Gbps -une connectivité en standard sur le Mac Studio mais en option sur le Mac mini , car les débits sont malgré tout ultra-limités au regard des possibilités d'une telle installation. Il faut dire qu'elle se combine avec DaVinci Resolve 18 et ses nouveaux outils collaboratifs (Blackmagic Cloud), qui permettent de travailler sur un même projet entre différents postes de travail -éditeurs, coloristes, artistes VFX et ingénieurs du son notamment., ce qui élargit les possibilités de travail collaboratif au delà d'un même studio local.Enfin, pour ceux qui n'ont pas forcément le budget pour le gros boitier,ainsi qu'un port USB qui fait office d'adaptateur 10G pour les Mac non équipés, est vendu €2 655.Et pour l'ultra-mobilité,, embarquant un port 10GbE et deux ports USB C, ainsi qu'un HDMI,A ce prix, l'accessoire pourrait être utilisé au delà de Resolve, comme simple adaptateur 10G par exemple.