Une App française pour gérer factures et devis sur Mac avec synchronisation iCloud

application est conforme à la réglementation fiscale française, et à la loi Anti-Fraude TVA en vigueur depuis 2018

, de gérer des bons de commandes et des bons de livraison, ainsi que la gestion des stocks, des clients et le suivi des paiements des différentes factures. Le programme sera également capable d'afficher des graphiques illustrant l'évolution du chiffre d'affaire en fonction des périodes et des clients. L'éditeur indique qu'aucune donnée ne transite pas ses serveurs et que tout est traité en local (la synchronisation sur iCloud est également proposée), tout en assurant que l'. La version gratuite permet d'évaluer l'application (limitée à deux entreprises différentes, cinq factures, cinq devis, cinq bons de commande et 5 bons de livraison par entreprise) et. Le programme nécessite 12,7 Mo d'espace de stockage libre sur une machine sous macOS 10.14 minimum.