Il démonte un Magic Keyboard pour créer son capteur Touch ID autonome

Magic Button

Si les MacBook Pro possèdent un bouton TouchID intégré depuis 2016, il en est autrement pour les machines de bureau.. Et tant pis pour les utilisateurs désirant utiliser un clavier d’un constructeur tiers.Dans cette optique, le développeur -Khaos Tian- a travaillé de son coté et dévoile sur Twitter comment, il a pu retirer les composants Touch ID du Magic Keyboard , afin de. Il a en effet remonté ce dernier sur un petit support connecté à son Mac via un connecteur Lightning. Le tout s'est montré -a priori- parfaitement fonctionnel.L’expérience reste intéressante d'un point de vue technique, quoique carrément. Cependant, elle démontre que si Apple voulait bien le faire, un telserait tout à fait, voire le bienvenu pour des anciennes machines ou des plus récentes n'en étant pas dotées.