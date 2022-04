Apple ouvre un centre de test de produits en Irlande

L'objectif de cette installation est d'assurer le meilleur produit, la meilleure durabilité et les meilleures performances, et l'équipe de laboratoire ici testera et analysera toute la gamme de produits d'Apple. Cette installation est la première du genre en Europe et nous sommes ravis de l'avoir ici à Cork

. En effet, Cupertino a décidé d'intensifier ses activités enPour cela, elle utilisera un bâtiment acquis en 2020, situé sur le campus de Hollyhill. Celui-ci accueillera de nombreux techniciens, et ce grâce à du matériel très technique comme des microscopes électroniques et des scanners. Le but devrait plaire à Margrethe Vestager et son équipe, puisque ce labo sera chargé deIl s'agit seulement ducentre de ce type dans le monde, qui a demandé un investissement de. Pour l’occasion, c’est Cathy Kearny,, qui est chargée de la communication.Outre un centre de recherche -toujours basé à Cork- sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique et de nombreux bureaux, la firme tente aussi de mettre en œuvre un data-center à 1 milliard de dollars, qui est déjà au centre d'une belle polémique.Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique,. L'emplacement est destiné à être un espace temporaire avant l'ouverture d'un nouveau campus dans le même État (Cupertino a d'ailleurs dépensé un milliard de dollars pour l'opération).