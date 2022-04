Apple propose la nouvelle bêta 4.1 de Swift Playgrounds sur iPad et.. sur Mac !

• Prévisualisez votre application et voyez les modifications en direct au fur et à mesure que vous tapez (les projets d'application nécessitent macOS 12.4 beta 2 ou supérieur).

• Exécutez votre application dans sa propre fenêtre et installez-la dans le dossier Applications Apprenez à créer des applications avec des procédures et des exemples fournis par Apple.

• Soumettez votre application à App Store Connect et distribuez-la avec TestFlight.

• Tapez avec des suggestions de code rapides en ligne.

• Parcourez une bibliothèque de contrôles, de symboles et de couleurs SwiftUI.

• Utilisez les packages Swift accessibles au public.

• Effectuez une recherche dans tous les fichiers de votre projet.

•Ouvrez vos nouveaux projets d'application dans Xcode.

Désormais, la firme invite les développeurs à essayer la nouvelle version bêta numérotée 4.1, qui apporte son lot de nouveautés. Mais, qui permettront également aux développeurs de créer des applications à partir de zéro avec l'outil et de bénéficier de l'ensemble des fonctions déjà disponibles sur l'iPad.Voici la liste des nouveautés :Pour tester cela, il faudra