Le 4 mai, Apple sortira une vidéo "Behind The Mac" consacrée à Star Wars [Teaser vidéo]

May the Fourth

May the Force [be with you}

May the fourth be with you

Behind the Mac

Pour rappel, le jour a été choisi en raison d'unen français entre la date du 4 mai (en anglais) et la phrase culte, ce qui donne -logiquement-(Que le 4 mai soit avec vous).En définitive, mercredi prochain pour ce Star Wars Day 2022, sortira une. Diffusée pour la première fois en 2018, cette campagne se veut une auto-promotion à grande échelle des utilisations du Mac par des célébrités. Le but est bien évidemment de montrer la capacité de la machine à la Pomme à augmenter, améliorer et faciliter le processus créatif.Ce prochain contenu montrera donc, et surtout comment Skywalker Sound -- utilise les Mac ainsi que d'autres outils pour générer les sons emblématiques des films.