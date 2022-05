Behind the Mac : pas moins de 280 Mac pour assurer le son de Star Wars !

Behind The Mac

Skywalker Sound

Ewok

le son représente au moins la moitié du film

est vraiment la même chose que le traitement de texte ; couper et coller des fichiers

Chacun gère un processus différent : un pour l'édition d'images, l'édition sonore, l'écriture de manuscrits, je suis complètement entouré. Ils sont d'ailleurs étiquetés Alpha, Beta, Gamma, Delta

Nous pouvons apporter la session Pro Tools avec nous sur le terrain, la regarder et l'enregistrer et la mettre rapidement en place, pour tester si cela fonctionne ou non

Vous rapportez tous les enregistrements au studio, car vous ne savez pas si vous avez manqué le moment

Ce dernier dévoile les coulisses des sons de la saga, en s'attardant sur le site de, créé et détenu parCe dernier se cache dans un bâtiment d'environ 14 250 mètres carrés, tout en briques rouges, entouré de vignes et du lac artificiel dénommé. Car selon le maitre,. Ben Burtt (le concepteur légendaire des bandes son de Star Wars et Indiana Jones) évoque ses débuts avec un Macintosh SE, et l'évolution technique considérable de ces dernières années.Pour lui,Désormais il travaille en simultané sur quatre Mac.D'autres ingénieurs évoquent leur processus créatifs :. Ou encore comment décomposer une scène pour trouver la bonne ambiance., précise Baihui Yang qui utilise des applications comme Keyboard Maestro ou Matchbox des Neo-Zélandais de The Cargo Cult