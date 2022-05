Le gestionnaire 1Password 8 est disponible sur Mac (nouvelle interface, Watchtower…)

Cette dernière se dote une interface relookée et de nouvelles fonctionnalités pratiques.L’interface utilisateur propose désormais une, qui affichePour leur part, les catégories ont été, sous la forme d'un simple filtre déroulant. A côté de chaque coffre-fort partagé, on noteraL’application fournit également, disponibles à tout moment. Ainsi, en faisant glisser et déposer un élément d'un coffre-fort personnel vers un partagé, un petit message permettra de savoir précisémentLa recherche a été égalementpour gagner en rapidité.Ladonne un, et permet de mieux gérer ses mots de passe. En complément, les macusers bénéficieront d’uneWeb, dont Safari, Chrome, Firefox et Edge. Ainsi, des suggestions seront proposées au moment de remplir automatiquement les champs. A noter qu’avec cette version 8,