1Password 8 ouvre sa bêta sur iOS et iPadOS

(l'application 1Password 7 restera disponible). Cette nouvelle itération s'appuie sur 1Password Core, le noyau multiplateforme déjà à l'œuvre sur la version pour Mac, et propose des modifications importantes de l'interface, comme une page d'accueil personnalisable en fonction de votre usage (fonctionnalités déactivables, agencement des catégories), ainsi qu'une mise en page revue sur iPad afin de mieux tirer parti de la surface d'affichage plus importante des tablettes, avec prise en charge de Split View et Slide Over.. L'éditeur prévient que la version finale attendue pour plus tard cette année proposera les éléments absents dans cette version bêta, comme le partage d'éléments du trousseau, des catégories supplémentaires sur la page d'accueil, la gestion des comptes,ou encore la prise en charge de l' Apple Watch.