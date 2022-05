Le Moniteur d'activité de macOS mesurerait mal l'impact énergétique des M1

Impact énergétique

Énergie

jusqu'à ce qu'Apple mette à jour les chiffres renvoyés par Moniteur d'activité pour les puces Apple Silicon, la confusion par type de cœur et fréquence rend le programme non seulement inutile, mais trompeur.

Selon les essais menés par The Electric Light Company sur un Mac Studio équipé d'une puce M1 Max,(que vous trouverez dans Macintosh HD, puis dans Applications et dans le dossier Utilitaires). Pour rappel, cette colonne permet de savoir si un programme consomme beaucoup d'énergie , le score le plus bas représentant une application économe.Selon les techniciens de The Electric Light Company , qui ont mené plusieurs tests (que vous pouvez consulter en détail ici ),(cela semble fonctionner parfaitement avec les puces Intel, un comble ^^). Ainsi, une application tournant uniquement sur les cœurs efficients (à charge et durée égales ou compensées) pourrait afficher une consommation supérieure (alors que les tests et les résultats théoriques indiquent le contraire). Le rapport conclut que