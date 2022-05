Pixelmator Pro : un navigateur Photo repensé, des nouveaux outils de couleurs et de calques

Remplissage des couleurs

Pour rappel, en avril dernier, l'éditeur avait proposé une très grosse avancée avec la prise en charge des puces M1 des derniers MacBook Pro et Mac Studio Le, tendant à une meilleure intégration d'iCloud et apportant une expérience de navigation photo plus fluide. Depour les récents, les favoris, les panoramas, les selfies et les captures d'écran vont venir s'ajouter aux albums créés par l'utilisateur dans l'application Photos. D'autres modifications dans l'application Photos du Mac s'appliqueront automatiquement au nouveau navigateur sur Pixelmator Pro . En outre, lesseront désormais automatiquement téléchargées en pleine résolution.. On notera que les couleurs des formes et l'effetpeuvent être modifiés et basculés directement à partir de la barre latérale Calques en double-cliquant sur la vignette. De plus,La nouvelle mise à jour de Pixelmator est maintenant disponible sur l'App Store. Celle-ci sera gratuite pour les utilisateurs existants, et les nouveaux utilisateurs pourront l'acheter pour 39,99 euros.