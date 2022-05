Astuce : comment "redémarrer" votre écran Apple Studio Display ?

Dans le doute, reboot !

• Déconnectez la prise

• Attendez environ 5 secondes

• Rebranchez le câble

allumé

Par ici notre test de l'Apple Studio Display !

Dès lors, comme certains ont pu le constater, il lui arrive parfois de buguer, ou de planter :... Bref,est souvent la seule solution. Mais il ne suffit pas de débrancher le câble pour redémarrer l'écran !Il s'agit en effet. En revanche, si vous ne le débranchez jamais, il restera toujours, comme si vous laissiez votre iPhone branché. Il est d'ailleurs assez étrange qu'Apple lui ai greffé une puce et un système iOS uniquement pour gérer le son et la caméra -on aurait bien aimé un écran un peu autonome, comme le fameux M8 de Samsung