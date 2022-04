Un Studio Display pour la moitié du tarif (et un peu de bricolage) !

Retrouvez notre test du Studio Display en vidéo

Pour cela, Luke Miani n'y va pas par quatre chemins et(carte-mère, alimentation, ventilateur, disque dur) afin de placer à l'intérieur une carte permettant de gérer la dalle et l'alimentation tout en disposant d'entrées vidéos adéquates (ainsi qu'un câble DisplayPort vers USB-C). Afin de se rapprocher du Studio Display , l'homme retire également le module de caméra intégrée (qui ne peut pas être récupéré, le connecteur combinant trop de données différentes, microphone, vidéo, capteur de lumière ambiante et LED) pour le remplacer pour. L'ensemble, iMac compris, aura coûté 871 dollars, et il sera possible de revendre les composants retirés de l'iMac s'ils sont encore fonctionnels.Etant donné le modèle choisi (iMac 5K 2014), la qualité d'affichage n'est pas tout à fait au niveau du Studio Display (pas de couverture à 100% de l'espace colorimétrique DCI-P3, ou encore un contraste et une luminosité moins élevés. Pour atteindre cela -quasiment un iMac 5K récent propose 500 nits là où le Studio Display culmine à 600 nits- il faudra opter pour un iMac 5K plus récent). Ajoutons que(fort pratique)(avec une dalle en 2560x1440) permettant d'utiliser le tout-en-un comme moniteur externe à l'aide d'un simple connecteur Thunderbolt (un PC de jeu était connecté comme cela à mon iMac à l'époque et cela fonctionnait parfaitement).