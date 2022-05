Visual Studio 2022 17.0 est disponibile sur Mac (en natif sur les Mac M1)

Après la prise en charge native des Mac M1 pour Visual Studio Code en mars 2021,(avec des performances en hausse de 50% par rapport à Visual Studio 2019 via Rosetta), des fonctions d'accessibilité, l'intégration de GitHub, une fiabilité améliorée et des performances en hausse. Une version Preview de Visual Studio 2022 for Mac v17.3 est également proposée (merci à notre lecteur Jimmy qui remporte un mois d'abonnement VIP).