Bon plan : -40% sur MacX DVD Ripper Pro et MacX MediaTrans offert !

• 2010 Lancement de MacX DVD Ripper Pro

• 2013 : l'interface a fait peau neuve, rendant le programme plus convivial.

• 2014 : Ajout de plusieurs langues d'interface utilisateur : Dansk, Deutsch, English, Espanol, Francais, Italiano, Norsk et Portugues.

• 2015 : A reçu les éloges de plus de 200 sites réputés.

• 2017 : Le premier et le seul extracteur de DVD Mac prenant en charge l'accélération matérielle de niveau 3.

• 2020 : 9 technologies de pointe pour obtenir le meilleur équilibre entre la qualité vidéo, la taille et la vitesse de traitement. Plus de 8 millions d'utilisateurs et la base d'utilisateurs continue de croître

A l'occasion des 12 ans du programme, l'éditeur propose MacX DVD Ripper Pro à -40% ($29.95) . Mieux, pour tout achat, vous bénéficier de MacX MediaTrans gratuitement, pour transférer des photos, vidéos et musique entre iPhone iPad et Mac.

Avec l'été qui arrive, ce n'est pas le temps qui manque, et il est sans-doute temps de s'y mettre :de vidéos bien propre pour la prochaine décennie ?Dans sa dernière version, MacX DVD Ripper Pro permet de(Disney X-project DRM, CSS, Sony ARccOS) et elle: MP4, H.264, AVI, MKV, MTS, MOV, MP3, AAC... et prend même en charge le nouveau codec H.265 / HEVC. En mode de sauvegarde sur DVD, le moteuractive automatiquement son noyau de démultiplexage / remuxage pour copier le contenu du DVD, y compris les pistes vidéo / audio, les sous-titres sans réencodage. Vous pouvez également gagner jusqu'à 80% d'espace en utilisant des formats plus modernes et de meilleure qualité ; exemples, un fichier MP4 H.264 de700Mo à 1Go offre une qualité similaire à un film de 8 Go.Grâce à la, MacX DVD Ripper Pro effectue des tâches d'encodage et de décodage en utilisant les GPU Intel QSV / Nvidia / AMD plutôt que sur le processeur. Par conséquent, l'ensemble du processus d'extraction de DVD est accéléré de manière substantielle, sans sacrifier la qualité vidéo et audio, mais allège considérablement la charge de traitement du processeur. L'éditeur promet que: on atteint les 320 FPS durant un encodage DVD vers H.264, soit une durée totale de 13 minutes contre plus d'une heure auparavant. Achetez MacX DVD Ripper Pro V6.7.0 à -40% et bénéficiez d'un logiciel de gestion des données d'iPhone gratuitement