Mac Studio : Apple a-t-elle revu sa ventilation ?

J'avais reçu une version M1 Ultra qui faisait un bruit de machine à café. Après avoir demandé un remplacement, j'ai reçu mon nouveau MacStudio (12 jours depuis la demande de remplacement et la réception du nouveau) et celui-ci ne fait quasiment aucun bruit ! Cela fait plaisir d'avoir une machine silencieuse et qu'Apple fasse en sorte de me livrer rapidement, alors qu'il aurait dû arriver le 6 septembre.

Retrouvez nos tests en vidéo du Mac Studio !

Ce fut le cas de, qui avait pourtant, a priori moins touché par le problème -la ventilation diffère entre leset les, les dissipateurs de ces derniers étant apparemment plus efficaces et moins bruyants.Certaines séries étaient-elles plus bruyantes que d'autres ?. Ceux que j'ai pu tester à la rédac étaient par exemple totalement silencieux, alors que June a dû renvoyer sa machine suite à un sifflement. La question de la sensibilité personnelle et de l'environnement de travail joue également un rôle, qu'il ne faut pas négliger.Bref,. Certains de nos lecteurs, dépités, étaient même allés jusqu'à scotcher la grille de ventilation , une opération efficace mais peu recommandée pour la bonne santé de la bécane.