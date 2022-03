Le Mac Studio M1 Max est-il vraiment silencieux ? (oui et non)

pénible

ralenti

Retrouvez nos tests en vidéo du Mac Studio !

Si vous avez aimé ce reportage, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à notre chaine YouTube et à souscrire un abonnement VIP ! Cela nous permettra d'en faire d'autres !

Le Mac Studio M1 Max en ma possession, en tout cas, pas au niveau du Mac mini M1 qu'il remplace (pour le moment).. En effet, le Mac Studio M1 Max émet un souffle audible (la version Ultra dotée d'un système de dissipation en cuivre pesant 900 grammes de plus est plus silencieux, mais il n'est pas non plus inaudible) même lorsque la machine est au repos. Les ventilateurs tournent au minimum à environ 1300 tours par minute et le souffle de ces derniers passant à travers la grille perforée à l'arrière fait un léger bruit, plutôt dans le registre grave.Il faudra relativiser selon votre usage,(nettement)(pour ultra low noise), avec un ventirad double tour du même constructeur (le NH-D15 pour les amateurs) ainsi qu'une carte graphique et une alimentation choisies spécialement (je suis assezsensible au bruit de mes machines, vous l'aurez compris) pour leur capacité à fonctionner sans faire tourner leurs ventilateurs tant que le PC n'est pas en charge. Toutefois, le Mac Studio M1 Maxest bel et bien plus bruyant que le Mac mini M1 , qui est inaudible,Les trois machines sont placées sur mon bureau à la même distance, soit à environ un mètre de ma douce personne, et, ce qui n'est pas le cas des deux autres Mac. Certains (comme votre serviteur, il faut bien l'avouer un peu déçu) seront agacés par ce souffle permanent, alors que d'autres n'y prêteront pas attention (cela dépendra de votre sensibilité sur ce point mais également du bruit ambiant dans votre bureau. Il ne faudra vraiment pas grand chose pour couvrir le son émis par le Mac Studio M1 Max). Si vous avez besoin de la puissance de la puce M1 Max, mais que vous voulez une machine parfaitement silencieuse tant qu'elle n'est pas poussée dans ses retranchements, il faudra peut-être envisager le MacBook Pro. Cupertino a peut-être placé leun peu trop haut pour cette machine, qui reste parfaitement refroidie au repos, et