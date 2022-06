Apple préparerait un nouvel ordinateur portable M2 15 pouces pour fin 2023 ?

Ming Chi Kuo se penche aujourd'hui sur les Mac. D'après lui,Celui-ci pourrait être doté d'une puce M2 (et un chargeur 35W) voire une puce M2 Pro (avec un chargeur 67W).Dans un précédent tweet en mars dernier, il avait déjà déclaré qu'il pourrait ne pas être un MacBook Air , mais sans donner plus de détails.Introduire une nouvelle taille dans les MacBook Pro serait bien étrange au vu d'une gamme déjà bien fournie entre le 13, 14 et 16 pouces (et n'offrirait que peu de différence entre les modèles). Un grand MacBook Air pourrait être plus intéressant...A moins qu'Apple ne décide de? Et sur ce dernier point, Ming Chi Kuo a aussi son mot à dire, puisqu'il précise ne jamais avoir entendu parler d'un MacBook 12 pouces en préparation.