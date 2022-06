Un support à imprimer en 3D pour utiliser un iPhone en tant que webcam sous macOS Ventura

Pour iMac Pro

Pour MacBook Pro

Notre vidéo sur les nouveautés de macOS Ventura !

(retrouvez notre prise en main de la fonctionnalité ici ).Avec l'arrivée de macOS Ventura, Apple permettra d'utiliser les caméras performantes des iPhone en tant que webcam pour un Mac. Alors qu'Apple a indiqué lors de la keynote d'ouverture de la WWDC travailler avec Belkin pour fournir des supports adéquats, ici pour l'iMac Pro, là pour le MacBook Pro)Le support dispose de deux petits crochets (de tailles différentes selon la version) et d'une partie conçue pour accueillir le chargeur MagSafe d'Apple , ce qui permettra de plus de maintenir le support en place (et de recharger l'iPhone si vous branchez le chargeur).Pour rappel,et Cadre centré ainsi que Desk View nécessiteront un iPhone 11 ou plus récent. De plus, FaceTime ne devrait pas être la seule application a en profiter, nous avons ainsi pu accéder à la caméra de l'iPhone depuis Zoom et QuickTime sur la bêta de macOS Ventura.si vous disposez du matériel nécessaire à l'impression et que vous avez installé les bêtas adéquates.