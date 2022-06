Claris : Filemaker Pro (version 19.5) améliore la sécurité et les performances

Ce dernier passe ainsi en version 19.5 , avec de nombreuses améliorations. On remarque tout d’abord la prise en charge du protocole OData (), qui permettra d’intégrer aisément ses données FileMaker à ses autres apps et services, sous macOS mais également Linux et Windows.En outre, il est à présent possible de compléter ses fichiers FileMaker à l’aide d’informations provenantissus d’images (à noter que cette opération est réalisable avec les dernières versions de macOS). La migration des données se veut plus fluide lors de la mise à jour de fichiers rédigés en plusieurs langues.Enfin,avec la prise en charge d’Ubuntu 20.04, l’enregistrement d’une copie au format XML, des sauvegardes parallèles et la possibilité d’annuler ces dernières. Enfin,. Les tarifs varient selon le type d’abonnement, le nombre d'utilisateurs et le nombre de fonctionnalités (par exemple 21,00 € par utilisateur/ par mois de 5 à 10 utilisateurs pour la version Essentials proposant l’hébergement de 3 apps et 2 Go de stockage de données FileMaker par utilisateur et par an).