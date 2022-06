Le MacBook Air M2 pourrait être commercialisé le 15 juillet (précommande le 8 juillet)

Par ici notre test du MacBook Pro 13" M2 (2022) !

Si vous avez aimé ce reportage, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à notre chaine YouTube et à souscrire un abonnement VIP ! Cela nous permettra d'en faire d'autres !

qui est supposé sortir prochainement. De source interne, nos confrères américains deindiquent quePrésenté lors de la WWDC de juin, Apple n’a pas précisé de date exacte, se contentant d’une! Pour le moment seul le MacBook Pro 13 pouces M2 est en vente depuis la semaine passée !Cette nouvelle machine reprend lecommuns aux MacBook Pro 14/16 pouces , aux derniers iPhone et iPad , avec une épaisseur de 11,3 millimètres et un poids plume d'environ 1,24kg. Le MacBook Air M2 dispose notamment d'un portd'un port audio en mini jack 3,5 millimètres (avec une meilleure gestion des casques haute impédance), de(comme la génération précédente, mais l'un des deux était utilisé pour la recharge), un nouvel13,6 pouces affichant une luminosité maximum de 500 nits et unecachant une nouvelle webcam 1080p (comme sur les MacBook Pro 14 et 16 pouces).