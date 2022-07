Démontage du MacBook Pro 13" M2 : le trackpad serait lié à la puce M2

Self Repair Program

A part quelques composants, le dessus du ventilateur qui a perdu sa finition argentée, une plaque coiffant le SoC aux coins désormais à angle droit (ils étaient arrondis auparavant) pour relier le caloduc au radiateur, une seule puce de mémoire flash pour le SSD de la version 256 Go (contre deux pour le modèle M1, affichant des débits bien supérieurs), et bien entendu la puce M2 elle-même,. Et pour cause, Apple a recyclé un maximum de composants (cela peut s'entendre en cette période de pénurie, et cela permet également d'écouler les stocks), allant même jusqu'à conserver le numéro de série (A2336) et la boîte de modèle précédent en collant simplement un nouvel autocollant sur l'ancien.Les techniciens ont également tenté de transférer la carte mère du M2 dans le châssis du M1, avec un peu plus de réussite que Luke Miani puisque. Cette petite nouveauté vient compliquer la réparation de la machine, et iFixit s'interroge sur l'éventuelle intégration de ce MacBook Pro au sein du programmede Cupertino, censé bientôt accueillir les Mac dotés d'une puce Apple Silicon (dans un second temps, seuls les iPhone étant éligibles pour le moment).Une question reste toutefois en suspens :Dans l'affirmative, le MacBook Air souffrira de mêmes débits réduits que le MacBook Pro (ce qui peut poser des problèmes de performances avec le swap, particulièrement avec seulement 8 Go de RAM) et il sera alors intéressant de passer à 512 Go, mais la facture se rapprochera alors dangereusement du tarif du MacBook Pro 14 pouces (que l'on trouve actuellement dès 2112 euros ). D'un autre côté, si Apple place deux puces pour le SSD de 256 Go du MacBook Air M2, l'intérêt du MacBook Pro 13 pouces M2 serait encore réduit, ce qui semble compliqué pour une machine qui a déjà bien du mal à justifier sa place au sein du catalogue. Réponse dans quelques jours.