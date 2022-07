Chiffrement matériel et sauvegarde automatique dans le cloud pour la nouvelle clé USB de Kingston

Le constructeur met en avant les fonctionnalités de sécurité et de protection de la confidentialité de ses nouveaux produits. Après le SSD avec écran tactile IronKey Vault Privacy 80 et la clé IronKey IronKey Vault Privacy 50, voici la nouvelle venue IronKey Locker+ 50 (disponible uniquement en USB-A, dommage),Il sera également envisageable de mettre en place de codes PIN ou des mots de passe allant de 10 à 64 caractères, le tout pour des administrateurs ou des utilisateurs (avec des droits limités).Il sera ainsi possible de sauvegarder et de synchroniser automatiquement à la connexion le contenu de la clé sur un cloud personnel (comme Google Drive, Microsoft OneDrive, Amazon Cloud Drive, ou encore Dropbox) grâce à la solution logicielle USBtoCLoud de ClevX. Du côté des performances, le constructeur annonce 115 Mo/s en écriture et 145 Mo/s en lecture en USB 3.2 Gen1.