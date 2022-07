Un SSD compact USB-C 3.2 Gen 2x2 à partir de 107€ chez PNY (1600 Mo/s, mais pas sur Mac)

Le nouveau venu répond au doux nom de PNY EliteX-PRO, dispose d'un châssis compact et résistant en aluminium et profite de son interface en USB-C 3.2 Gen 2x2 pour offrirC'est un peu moins performants que d'autres concurrents également en USB-C 3.2 Gen 2x2 comme notre chouchou de la catégorie, le Kingston XS2000 affichant 2 000 Mo/s.Attention toutefois,(y compris les derniers MacBook Pro avec M2/M1 Pro/M1 Max et Mac Studio M1 Max/Ultra), car l'USB-C 3.2 Gen2x2 n'est pas pris en charge (il faudra vérifier que vos autres machines sont compatibles pour espérer atteindre les débits promis par le constructeur). Les machines de Cupertino ne permettront de profiter de ces périphériques qu'en USB 3.1 Gen2, avec des débits théoriques maximum de 10 Gb/s (contre 20 Gb/s pour l'USB 3.2 Gen2 2x2). Notons également que les Mac M1/Pro/Max/Ultra et M2 disposent de contrôleurs moins performants que ceux des modèles Intel pour l'USB 3.1 à 10 Gb/s, impliquant des débits moins élevés., le PNY EliteX-PRO est livré avec un câble USB-C vers USB-A, un câble USB-C vers USB-C, une licence d'Acronis True Image Data Protection Software.