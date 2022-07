Les adaptateurs USB vers Ethernet peuvent ralentir un Mac

(amateur de Mac et également rédacteur en chef de l'excellent Canard PC Hardware, une saine lecture sur la plage cet été et tout le reste de l'année), évoquant ainsi le souci des adaptateurs en USB 2.0 (480 Mb/s théoriques et souvent nettement moins) ou des éventuels ports Ethernet intégrés de certains moniteurs externes 4K dont la bande passante sera limitée si ces derniers sont connectés en USB-C (cela dépend toutefois des modèles). Le principal souci provient toutefois de l'usage CPU parfois élevé de ces adaptateurs.Pierre Dandumont évoque ainsi(sur les 800% du quadricœur avec hyper threading). Le tout est illustré par le temps mis en fonction de l'adaptateur pour installer le vénérable Shadow of the Tomb Raider depuis Steam (variant entre 595 et 516 secondes, soit environ 9 minutes, comparées au sein de l'article aux 5 min nécessaires sur un PC doté d'un Core i9 9900KS).De notre côté, nous avons mis(avec des débits d'environ 960 Mb/s) et une connexion à 1 Gb/s,(débit constant d'environ 920 Mb/s, la connexion reste en 1 Gb/s) avec un usage CPU du processusvisible via le Moniteur d'activité oscillant entre 25 et 29% sur 800%, et enfin(mais avec un débit moins constant). Evidemment, moins le CPU de la machine sera puissant, plus l'impact sur les performances sera important.