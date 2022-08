Comment fusionner deux photothèques dans Photos sous Monterey

Fichier

sous macOS Monterey. Pour cela, il faudra ouvrir l'App Photos tout en maintenant la touche Option enfoncée afin de sélectionner la photothèque dans laquelle vous souhaitez importer des clichés. Il suffira alors de choisirdans la barre de menu en haut à gauche, puis, avant de sélectionner la seconde photothèque contenant les fichiers que vous désirez copier avant de cliquer surIl sera ensuite possible(ainsi, si des clichés sont déjà disponibles au sein de la première photothèque, ils ne seront pas copiés), ou encore. Vous pouvez créer plusieurs photothèques dans Photos en cliquant sur l'application tout en maintenant la touche Option enfoncée puis en sélectionnant. Cela permet par exemple d'avoir une photothèque pour le travail et une personnelle.Pour rappelElle possède une solide expérience en formation sur macOS et iOS. Elle est également autrice de plusieurs ouvrages sur le sujet. Elle a lancé l’an dernier sa propre plate-forme des formations dédiée aux produits Apple : Mac, iPhone et iPad.