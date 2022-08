Le clavier coloré et fun Logitech Pop Keys à 73€ (au lieu de 100€)

Avec ces nouveaux produits,. Si nous sommes heureusement sortis de la période tristounette des ensembles tours, claviers, souris et moniteurs d'une jolie teinte beige gaine de grand-mère, force est de constater que les claviers/souris du marché s'en tiennent en grande majorité au blanc et au noir, avec parfois un peu de gris. Avec le Pop Keys , Logitech propose. La cible principale est bien évidemment la jeune génération, mais également les personnes qui souhaitent que leur espace de travail se distingue dès le premier coup d'œil, et l'on peut dire sans trop s'avancer que sur ce point c'est parfaitement réussi, le nouveau combo de Logitech se remarque de loin.La connexion pourra également se faire en Bluetooth (aucune liaison possible en filaire), l'appareil étant capable de se connecter à trois périphériques et de passer de l'un à l'autre grâce aux touches dédiées. Sur la partie droite, une rangée de 5 touches est dédiée aux émojis, les 4 premières peuvent être remplacées (le logiciel permet de faire correspondre l'icône à la frappe), et la dernière située au-dessus de la flèche droite lancera le menu des émojis (sur Mac/iPad/PC, sur iOS cette fonction n'est pas accessible, tout comme les émojis). Des touches de raccourcis permettent également de couper le microphone, de faire une capture d'écran, ou d'activer la dictée vocale.(Logitech évoque une autonomie de trois ans que nous n'avons évidemment pas pu vérifier) se trouvant sous une petite trappe comprenant également un pratique emplacement pour le dongle USB-A. Le logiciel Logi Options se chargera de maintenir les firmwares à jour, d'afficher le niveau de batterie, le mode de connexion (Bluetooth ou Bolt), ainsi que des notifications en cas de batterie faible, de verrouillage des majuscules, ou de mise en sourdine du microphone.permettant d'utiliser un ensemble clavier/souris unique sur deux machines différentes, le curseur passant automatiquement d'une machine à l'autre (Mac et PC) en déplaçant le curseur vers le bord de l'écran, tout en prenant en charge le copier-coller entre les différents ordinateurs.A l'usage, la frappe est agréable, les touches rondes demanderont peut-être un petit temps d'adaptation, mais le tour de main se prend assez vite.s (émojis, sourdine du microphone, capture d'écran, ou dictée vocale). Le logiciel est complet et les différentes touches personnalisables pourront totalement changer l'ergonomie selon l'implication de l'utilisateur dans la mise en place des paramètres adéquats. Le clavier Logitech Pop Keys Blast à 73€ au lieu de 99,99€ Le clavier Logitech Pop Keys Heartbreaker à 72,35€ au lieu de 99,99€ Le clavier Logitech Pop Keys Daydreamer à 88,36€ au lieu de 99,99€ Le pack clavier Pop Keys +Pop Mouse à partir de 107,65€ au lieu de 139,98€