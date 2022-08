Intel, AMD et Nvidia attendent la crise, face à la montée d'Apple et ses puces M1/M2

Ainsi Intel, AMD et Nvidia se prépareraient tous à une éventuelle baisse des expéditions avec une chute proportionnelle de leurs revenus pour le reste de 2022, tandis que le Mac tendrait à gagner en popularité.Certes, les Mac étaient en baisse de 10,36% lors du dernier trimestre avec un chiffre d’affaires de 7,382 milliards de dollars.Apparemment, Cupertino prévoirait d'expédier environ 29 millions de MacBook Pro / Air en 2022, un nombre plus élevé qu'au cours des trois dernières années. Lors de la WWDC 2022 -et malgré quelques incrédules-,. Et d’après certains analystes -Mark Gurman en tête-, elle prévoirait de sortir une longue liste de produits, un Mac mini M2, des MacBook Pro 14 et 16 pouces M2 ainsi qu’un iMac M2.En revanche, il en va tout autrement pour Intel, Nvidia et AMD.Du côté d’Intel, en raison de la baisse de la demande, les objectifs de revenus pour 2022 sont réduits d'environ 11 milliards de dollars avec une diminution des expéditions de puces PC de 10 % par rapport à 2021. Pour sa part, AMD s'attend à une baisse des expéditions entre 14 % et 16 % en 2022, alors que la baisse étaient estimée de 7 % à 9 % à l'origine.À noter quepour de nombreux fabricants d'ordinateurs portables comme Dell, Acer, HP et Asustek Computer, qui ont tous réduit leurs prévisions en matière d'expéditions et de revenus.