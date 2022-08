Le 15 août 1998, le 1er iMac était commercialisé !

au fun

Si vous avez aimé ce reportage, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à notre chaine YouTube et à souscrire un abonnement VIP ! Cela nous permettra d'en faire d'autres !

Cette machine aux couleurs et aux formes audacieuses avait d'ailleurs été conçue par. On se rappelle des noms particulièrement évocateurs deet, de sa forme osée, et surtout, de l’utilisation de plastiques translucides qui laissaient voir les composants internes.Le premier modèle (vendu aux alentours de), était doté d’un processeur PowerPC G3 de 233MHz, de 4Go de stockage et de 32Mo de RAM, d’un écran CRT de 15 pouces, d’un lecteur de CD-ROM, d’une carte graphique ATI Iic, de deux ports USB, et d’un modem 56k. Bref, il avait tout pour plaire !Depuis, le modèle a connu- de nombreuses évolutions, passant d'un. De même, les couleurs acidulés se sont matinées, symbolique de l'évolution de la machine. La sobriété est d'ailleurs devenue le standard avec, avant de se décliner en un. Sans parler de l' iMac Pro tout de noir vêtu ! Mais la puce Apple Silicon semble marquer un léger retouravec des couleurs qui tranchent enfin avec la grisaille et un processeur maison !(2002, 2004, 2007, 2009, 2012, 2015, 2017 et 2021). Mais beaucoup attendent une petite accélération avec les rumeurs concernant unplus puissant mais tout aussi coloré d'ici l'année prochaine.