Apple corrige une faille de sécurité avec Safari 15.6.1

Cette semaine,(avec iOS 15.6.1, iPadOS 15.6.1, macOS 12.5.1 et watchOS 8.7.1). Mais elle n’en a pas oublié pour autant son navigateur en proposant de colmater une faille de sécurité majeure.Outre les soucis concernant les petits bugs et les améliorations de performances,. Mercredi soir, Cupertino avait reconnu: la première était cachée au niveau de WebKit, le moteur de navigateur qui alimente Safari et tous les navigateurs tiers sur iOS. La deuxième aurait pu permettre à une application d'exécuter du code arbitraire avec des privilèges du système.. Dans les notes de téléchargement, Cupertino indique qu’il s’agit de la même faille (CVE-2022-32893) qui peut conduire à une exécution de code arbitraire et qu’elle a pu être activement exploitée.