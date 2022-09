Le lecteur musical Doppler permet d'importer les titres depuis l'App Musique

Cette fonctionnalité attendue par les utilisateurs avait été annoncée lors du lancement de la première version Mac en juillet 2021., copiant ainsi les morceaux et listes de lecture mais également certaines métadonnées comme celle apportées via les logiciels spécialisés Meta, Mp3tag, et Yate, les illustrations ou encore le nombre d'écoutes. Autre nouveauté intéressante, Doppler 2.1 permet de choisir l'emplacement de la bibliothèque, afin, par exemple, de stocker les morceaux sur un volume externe ou sur un NAS.Pour rappel,. La version pour macOS n'est pas un portage de l'application mobile mais une version à part entière, qui ne comprend pas encore les nombreux raffinements de la version iOS, mais l'essentiel est là (import depuis de nombreuses sources, classement, différents formats d'affichage et de tri, création de listes de lecture).(une période d'essai de 7 jours est proposée). Doppler MP3 & FLAC Player pour iOS est d'ores et déjà disponible gratuitement au téléchargement sur l'App Store. Le programme nécessite 21,2 Mo d'espace de stockage sur un iPhone//iPod touch sous iOS 15.3 minimum. L'application propose un achat intégré à 7,99 euros afin de débloquer l'ensemble des fonctionnalités (7 jours d'essai gratuit).