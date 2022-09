Des sifflements aigus sur le Studio Display gâchent l'expérience de certains utilisateurs

coil whine

Décidément, le Studio Display accumule les soucis (heureusement, tous les exemplaires ne sont pas touchés, ceux de la rédaction n'ont pas présenté de soucis le temps des tests) ! Après, les webcams récalcitrantes, les soucis de coupures aléatoires, de saccades et de rendu dégradé pour l'audio et des problèmes avec les microphones (plusieurs mises à jour du firmware ont été déployées pour régler ces différents couacs), là ou encore là , ainsi que sur le forum de nos confrères de MacRumors)Si un problème de(comme sur certaines cartes graphiques ou alimentations) semblez envisageable,(chargeurs de voiture électrique, interrupteurs électriques connectés), ce qui pourrait provenir d'un problème de blindage électrique (le LG UltraFine 5K, disposant d'une dalle assez proche est parfois touché par ce problème). Evidemment, les possesseurs sont agacés, au point de rendre leurs moniteurs, et à ce tarif nous ne pouvons que les comprendre. N'hésitez pas à nous faire part de vos éventuelles mésaventures et solutions dans les commentaires.