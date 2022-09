Un nouvel éclairage LED et un micro pour les créateurs de contenu chez Logitech

Une barre d'éclairage LED Litra Beam

(et quelques nouveautés pour les joueurs).Après l'éclairage d'appoint Litra Glow dévoilé en janvier dernier,, une barre LED sur pied dotée de la technologie TrueSoft afin de. Le périphérique est alimenté en USB et dispose d'un port USB-C afin d'utiliser le câble USB-C vers USB-A de 150 centimètres fourni, ou d'opter pour un câble plus long et/ou USB-C vers USB-C (plus pratique sur la gamme actuelle de Cupertino).La barre LED mesure 400x30x30 millimètres pour 185 grammes et son pied culmine à 61,5 centimètres de haut.(intégrée ou non) afin d'offrir une image de meilleure qualité. Il sera possible de régler l'intensité et la température (2700/6500K avec un réglage en continu ou via 5 paliers) de l'éclairage via les boutons en creux disposés à l'arrière de l'appareil (ainsi qu'un bouton d'alimentation), ou encore via le logiciel Logitech G Hub, disponible sur macOS (à la manière des Key Light d'Elgato, qui disposent en sus d'une connexion Wi-Fi permettant de gérer l''éclairage sans fil via iOS/iPadOS/macOS).Logitech propose également le nouveau microphone XLR Blue Sona s'appuyant sur l'expérience de Blue Microphones (firme rachetée par Logitech pour 117 millions de dollars, et qui n'en est pas à son coup d'essai dans le monde des microphones. On lui doit le fameux Yeti utilisé par de nombreux YouTubers et podcasters ainsi que des modèles professionnels comme l'excellent Kiwi, le Bottle, ou encore le ruban Woodpecker). Ce nouveau modèle nécessitera une interface audio dotée d'une entrée XLR et propose un design soigné, un support antichoc intégré, un préamplificateur ClearAmp avec un gain de 25 dB, une capsule à double diaphragme, une directivité supercardioïde et un support pivotant à 290 degrés.La firme en a également profité pour présenterpour joueurs qui se connecte en Bluetooth, Lightspeed (via un dongle USB fourni) ou filaire via mini jack 3,5 mm offrant une compatibilité étendue (Mac, PC, iOS, Android, PlayStation, Xbox) le tout pour 249 euros et de premières livraisons prévues pour le 4 octobre, ainsi quepour les simulations automobiles (macOS Ventura devrait prendre en charge certains volants de ce type ) qui seront bientôt commercialisés aux tarif respectifs de 1 099 et 389 euros.