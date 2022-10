Le câble Apple USB-C vers MagSafe 3 à 43€ (-12€), l'excellent chargeur Anker 65W à 46€

maniaques

Ce tarif réduit ne donne toutefois pas la choix de la couleur et il faudra opter pour l'Argent (comme celui fourni avec les MacBook Pro 14 et 16 pouces, qu'ils soient Argent ou Gris sidéral). Pour rappel, Il est également désormais possible de s'offrir ce câble séparément sur l'Apple Store dans les 4 coloris (Argent, Gris Sidéral, Lumière Stellaire et Minuit) au tarif de 55 euros pour une longueur de 2 mètres., afin de disposer d'un second chargeur (et de la charge rapide sur un MacBook Air M2 si vous optez pour un modèle de 65W), par exemple à laisser en permanence dans un sac de transport. L'accessoiriste met à profit le nitrure de gallium (GaN), offrant une solution alternative au silicium traditionnel utilisé dans les chargeurs, avec des transistors dégageant moins de chaleur, permettant de rapprocher les composants internes et de proposer un chargeur plus compact sans rogner sur la puissance.