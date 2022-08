Juste avant l'iPhone 14, Anker dévoile une nouvelle batterie portable Magsafe 

Cette nouvelle édition de la 621 serait spécialement conçue pour les derniers iPhone Magsafe et a bénéficié d'un petitpour la rentrée.On ne constate pas trop de changement pour, qui s'estdepuis l'année dernière. Elle dispose également d'un port USB-C et propose jusqu'à 17 heures d'autonomie supplémentaire pour un iPhone compatible. Elle peut être utilisée avec un étui ou une coque sur son iPhone. Elle reprend logiquement les dimensions du modèle précédent (environ 9 x 6 cm !).La précédente version étant proposée en cinq couleurs (bleu brume, gris interstellaire, blanc dolomite, lilas et vert bourgeon), il est tout à fait possible que de nouvelles robes sortent prochainement, au hasard à la sortie de l'iPhone 14 ? Anker PowerCore Magnetic 5K à 39,99 euros (coupon de réduction de 25% à la commande)