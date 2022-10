Les MacBook Pro / Air se vendraient comme des petits pains dans un marché morose

Un marché en berne

L'exception Apple

D'après, 74,3 millions d'ordinateurs auraient été livrés contre 87,3 millions l'année dernière sur la même période, soit une. Dans le détail, Lenovo, HP et Dell connaitraient des baisses comprises entre 16 et 27%. En effet, le segment est toujours soumis à un, marqué par les augmentations des coûts des composants et de la logistique. Ces dernières font ainsi grimper le prix de vente moyen d'un PC pour atteindre 910 dollars, soit le niveau le plus élevé depuis 2004.Dans cette situation,. La firme serait restée à la quatrième place pour ce trimestre, avec 10,06 millions d'expéditions, en augmentation de 40,2% par rapport aux 7,17 millions enregistrés l'an passé. Elle passerait ainsi à 13,5 % de parts de marché cette année contre 8,2 % l'an passé.