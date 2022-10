Safari 16.1 disponible pour macOS Monterey et Big Sur (PassKeys, notifications)

Passkeys et Web Push





Safari 16.1 comprend des améliorations de la sécurité, des corrections de bogues et la prise en charge des clés d'identification.Pour en savoir plus sur les correctifs de sécurité apportés par cette mise à jour, veuillez consulter l'adresse suivante : https://support.apple.com/kb/HT201222

Apple ne détaille pas la liste exacte des nouvelles fonctionnalités, mais il s'agit déjà deen tout genre.Mais la vraie nouveauté concerne, qui permet de s'affranchir des mots de passe sur les sites qui prennent la fonctionnalité en charge -assez peu pour le moment.Enfin,, utilisant le même standard web que les autres navigateurs. Les notifications sont gérées au niveau de l'OS (et non du browser, comme avant) et sont donc transversales aux sites internet et non au navgateur -il faudra alors les gérer via le Centre de Notifications.