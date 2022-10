macOS Ventura, iPadOS 16.1, iOS 16.1 et tvOS 16.1 sont disponibles en version finale

Quelles sont les machines compatibles ?

iPadOS 16.1

macOS Ventura

(ainsi que macOS Monterey 12.6.1 pour les machines qui ne sont pas compatibles),. Le logiciel des HomePod passe également en 16.1 avec le support de Matter. Comme d'habitude,. Pour les plus impatients qui n'ont pas la chance de faire partie des premiers servis, il sera possible de consulter nos articles récapitulant les principales nouveautés de macOS Ventura , d' iPadOS 16.1 et d' iOS 16.1 Lors de sa sortie en version finale, iOS 16 laissait quelques iPhone sur le carreau, dont le premier iPhone SE, l'iPhone 6s/6s Plus ainsi que l'iPhone 7/7 Plus. Ces smartphones ont reçu de nombreuses mises à jour d'iOS et pourront continuer leur fin de carrière sous iOS 15. De son côté,. Ces machines ne seront pas invitées à faire la mise à jour et devront donc s'en tenir à macOS Monterey.. Pour rappel, présenté lors de la WWDC, iPadOS 16 devait initialement être publié en même temps qu'iOS 16 en septembre. Mais on apprenait début août qu'Apple repoussait la sortie d'iPadOS 16, d'environ un mois. Ainsi, la firme a proposé un calendrier en deux temps : en septembre pour iOS 16 et watchOS 9, pour accompagner (et privilégier) l’iPhone 14 et les nouvelles Apple Watch, etApparemment,Cette dernière -supposée être la fonctionnalité phare- permet d'utiliser plusieurs applications dans des fenêtres superposées. Une récente bêta d'iPadOS 16.1 a apporté deux importantes modifications relatives à Stage Manager, en l’étendant aux iPad Pro 2018 et 2020 (3e et 4e génération) dotés de puces A12Z et A12X. Auparavant, Apple avait plusieurs fois soutenu que la fonction était limitée aux modèles équipés d’une puce M1 (iPad Pro et iPad Air), avant de changer d'avis pour certains modèles. Souvenez-vous en juin dernier, Apple répondait que Stage Manager nécessitait une importante mémoire interne, un stockage très rapide et des capacités d'affichage externes plus flexibles, que seule la puce M1 peut fournir. Apple a également supprimé -momentanément- la prise en charge de l'affichage externe de Stage Manager, mais la fonctionnalité devrait revenir dans une future mise à jour., disponibles sur d'autres clients depuis quelque temps, comme une nouvelle recherche plus performante, l'autocorrection, des rappels, la possibilité d'annuler un message envoyer pendant un court laps de temps ou des envois programmés. Spotlight reçoit également quelques améliorations comme l'affichage des photos, une fenêtre plus large, ou encore des descriptions pour les films et séries. De son côté, Safari, chamboulé l'an dernier, évolue doucement avec l'arrivée du partage d'onglets (on verra le portrait des utilisateurs profitant du partage dans l'onglet). Apple a également évoqué la fonctionnalité Passkeys permettant de remplacer les mots de passe grâce aux capteurs biométriques des machines, en s'appuyant sur le standard mis en place par l'alliance FIDO (pour Fast Identity Online) en partenariat avec Google et Microsoft.Sous macOS 13 Ventura, les jeux (et certaines applications) sur Mac profiteront de l'API Metal 3 permettant de libérer le potentiel des puces Apple Silicon, entre autres grâce à l'upscaling en temps réel MetalFX Upscaling et des temps de chargement optimisés. Apple a d'ailleurs illustré ses propos avec une démonstration de Résident Evil Village (dispo le 28 octobre sur Mac Apple Silicon uniquement) et No Man's Sky. Enfin, le mode Continuité de macOS permettra de transférer de appels FaceTime d'un iPhone vers un Mac(le mode Desk View permet en sus de montrer le bureau de l'utilisateur, parfait pour des présentations) pour ce dernier (un support MagSafe conçu en collaboration avec Belkin est disponible sur l'Apple Store ) prenant alors en charge les modes Cadre Centré et Portrait.