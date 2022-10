Cette app modifie l'opacité des fenêtres en arrière-plan (HazeOver)

Les fenêtres en arrière plan s'assombrissent

HazeOver: Moins de distraction Pointum 2.49€

Apple ne propose pas réellement de différence de teinte entre les fenêtres situées en avant et en arrière-plan. C'est un peu dommage, carentre les différents éléments présents à l'écran : la partie supérieure n'affichait plus aucun bouton (ce qui n'était pas forcément pratique) et autre élément de design.de ce qu'on a connu sous le System 7 et même macOS 9, sauf que l'app s'appuie évidemment sur l'interface Aqua de macOS qui offre bien plus d'options pour distinguer les différents éléments. Ici, le développeur a choisi d'appliquer simplement un filtre permettant, les modes de concentration. Vous pouvez également régler la gradation, l'intensité de façon automatique et la couleur en fonction du mode de concentration activé. Evidemment,est parfaitement supporté.Tous les paramètres HazeOver peuvent être modifiés et combinés avec d'autres actions de raccourci. Par exemple, vous pouvez activer la gradation HazeOver, définir le mode sombre, activer, masquer le Dock et la barre de menus,