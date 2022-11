Seriez-vous intéressé par un iPhone avec des mini-écrans sur les côtés ?

Un iPhone avec des écrans latéraux

Des Dynamic Island partout ?

Notons qu'il s'agit là de la 8e version d'un brevet original de 2011.En effet, Cupertino travaille en secret dans ses laboratoires, prenant parfois plusieurs années pour réaliser un projet, quitte à l'abandonner en cours de route.Ainsi, en février dernier, l'USPTO avait déjà accordé un brevet des plus intéressants sur lede l'iPhone. Le brevet du jour indique que des dispositifs électroniques peuvent intégrer des affichages flexibles. Ces derniers sont ainsi pliés pour recouvrir plusieurs côtés des appareils et y afficher des données.On peut envisager: les affichages pourraient être désolidarisés (l'un indiquant l'heure, l'autre le nombre de messages par exemple), ou au contraire, complémentaires. On peut aussi envisager des sortes de, voir activer ou désactiver certains pixels pour créer des zones noires ou des formes. Ainsi il est possible d'envisager des boutons virtuels, des commutateurs virtuels ou des affichages d'informations complémentaires aux affichages de la face avant.. il s'agissait déjà de mini-écrans avec des fonctionnalités supplémentaires entièrement personnalisables,(qui n'existait pas encore).Dans le texte, Apple refait un petit bilan de la situation et s'attardait sur certains boutons permettant d'accéder à des fonctions déterminées (le volume, marche/arrêt par exemple).. Ils pourraient également servir -et c'est une idée qui revient de manière récurrente chez Apple- pour afficher des informations succinctes : état du réseau, arrivée d'un mail ou d'un SMS.