Des fonctions Pro payantes pour Canon EOS Webcam Utility ?

Après une période de bêta, l'outil logiciel de Canon permettant d'utiliser certains boitiers EOS (retrouvez sur le site officiel la liste des 41 modèles compatibles ) a été proposé en version finale en novembre 2020.. Cette version Pro permet de passer en 1080p (la version gratuite est limitée au 720p), d'utiliser jusqu'à 5 appareils en USB, un boitier en sans-fil à 60 Hz, et d'accéder aux paramètres du boitier via l'interface, ou encore d'apposer un watermark. Si les fonctionnalités supplémentaires peuvent s'avérer intéressantes, le système d'abonnement (pour le moment uniquement proposé aux US) pourra en rebuter plus d'un.