Astuce : comment activer et configurer le balayage à deux ou trois doigts sur le trackpad d'un Mac

Une option très pratique au quotidien

Comment activer le balayage à deux ou trois doigts sur Mac

Réglages Systèmes

Trackpad

Gestes supplémentaires

Balayer entre les pages

Un des gestes les plus utiles au quotidien, à mon sens, peut-être activé et personnalisé sous macOS,, mais cela fonctionne aussi avec de nombreuses applications comme Apple Music. Cette option est vraiment très pratique puisqu'elle permet de naviguer confortablement et rapidement entre les pages sans avoir à cliquer sur les boutons d'une App ou utiliser les raccourcis clavier (Command + flèche de gauche pour la page précédente, Command + flèche de droite pour la page suivante sur un navigateur par exemple).Pour activer cette option et la configurer pour votre usage, i(Préférences système si vous n'êtes pas sur macOS Ventura),(il faudra évidemment disposer d'un trackpad intégré ou d'un Magic Trackpad pour la voir apparaître),. Il sera alors possible d'opter pour un geste à deux doigts, à trois doigts, ou une gestion intelligente cumulant les deux possibilités.