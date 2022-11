Verra-t-on un jour des MacBook Pro M2 Pro/M2 Max (3nm en approche) ?

M2 Pro ou M3 Pro ?

Des MacBook Pro déjà taillés pour des puces plus "chaudes" ?

Avec l'arrivée de la gamme complète de puces Apple Silicon M1, déclinée en version de base, M1 Pro, M1 Max et M1 Ultra, puis de la nouvelle puce M2,. Toutefois, avec une puce M2 toujours gravée en 5 nm (mais avec un processus amélioré) par TSMC et consommant plus (tout en restant très raisonnable par rapport à la concurrence à performances égales), ainsi que des MacBook Pro qui ne sont désormais plus prévus avant début 2023 au mieux (Apple pourrait très bien attendre fin 2023 pour les renouveler), il est possible d'envisager d'autres scénarios (ce ne sont que des hypothèses bien entendu). En effet, TSMC indique que le processus de gravure en 3 nm sera prêt l'année prochaine, et Apple pourrait vouloir s'appuyer sur cette technologie pour proposer des puces avec un réel bond en performances sans qu'elles ne chauffent et consomment nettement plus. Dans ce cas, Apple nommerait-elle ses puces M2 Pro/M2 Max et M2 Ultra, alors que le processus de gravure ne serait pas le même (tout comme, certainement, les performances sur un cœur, contrairement à la gamme M1) ? C'est tout à fait possible,. cela pourrait embrouiller l'esprit des consommateurs, mais Apple est parfois surprenante sur ce point (comme avec le MacBook Pro 13" et sa Touch Bar au tarif proche du Air et à l'intérêt relatif).Si Cupertino s'en tient au 5 nm pour ses puces M2 Pro/M2 Max et M2 Ultra (voire M2 Extreme pour le Mac Pro, qui pourrait également directement passer aux puces M3 en 3 nm),(avec certainement plus de cœurs et des fréquences en hausse)(les MacBook Pro M1 Pro/M1 Max sont impressionnants sur ce point, surtout si vous avez eu unMacBook Pro 16 pouces Intel qui ventilait rien qu'en connectant un moniteur externe, insupportable).Cela pourrait alors expliquer l'embonpoint des MacBook Pro actuels, avec un châssis à même de calmer les ardeurs d'une puce M2 Pro/Max poussée dans ses retranchements. Si le scénario M2 Pro/Max en 5nm est le bon, les gains devraient être de l'ordre de ce que l'on a obtenu entre la M1 et la M2, soit environ 11% sur un seul cœur, et entre 18 et 20% lorsque tous les cœurs sont sollicités pour la partie CPU, et jusqu'à 30% sur la partie GPU., ce qui rend les promotions actuelles d'autant plus intéressantes, la puce étant certainement le seul changement à attendre (et peut-être du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3, si noussommes gentils).