L'éditeur de blog MarsEdit s'améliore et passe en version 5

Les utilisateurs de l'éditeur de blog de Red Sweater se doivent d'être patients entre chaque mise à jour majeure. Il aura ainsi fallu attendre 7 ans entre la troisième et la quatrième itération, puis à nouveau cinq ans avant cette version 5 flambant neuve. Au menu de cette mouture, des raccourcis claviers permettant de poster plus simplement et rapidement, un éditeur de texte enrichi WYSIWYG basé sur WebKit2 offrant de meilleures performances, l'affichage de l'édition en Markdown en temps réel dans la fenêtre de prévisualisation, l'ajout d'images simplifié depuis un iPhone ou un iPad, une optimisation globale et une nouvelle icône.. MarsEdit 5 devrait rapidement être également disponible sur l'App Store ou via l'abonnement Setapp proposé par MacPaw.