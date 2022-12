Apple produira des MacBook Pro/Air au Vietnam en 2023

Depuis hier, le gouvernement chinois a pris le contre-pied de ses précédentes mesures sanitaires et clame le retour à la normale à grands renforts médiatiques incitant les ressortissants -même positifs- à reprendre le travail. Mais face aux incertitudes de la production locale, Apple avait accéléré laIl serait même question d’y fabriquer les prochains Mac Pro. D’après les analystes, les perturbations liées au COVID-19 dans la cité des iPhone auraient coûté à l'entreprise. Il était donc impossible -même pour Apple- de ne pas chercher un plan B. Beaucoup de questions se posent au niveau des volumes de production prévus. Actuellement, Cupertino fabrique entre 20 millions et 24 millions de MacBook en Chine chaque année, et il est peu probable que la production vietnamienne dépasse des records en 2023, même si cela marque une nouvelle étape dans la réorganisation de la production.