Le support Belkin MagSafe pour les Mac de bureau est disponible

Une version adaptée aux iMac et écrans externes

la majorité des écrans externes du marché

Quelques différences par rapport à la version pour portables

La béquiille/anneau est réservée au modèle pour Mac portables

Après la version pour Mac portables, voici donc le modèle. Le système est très proche de celui pour les Mac portables, avec une fixation magnétique pour les iPhone MagSafe (soit les iPhone 12/Pro, iPhone 13/Pro et iPhone 14/Pro, mais pas les versions SE) permettant la rotation et l'inclinaison sur 25 degrés, et une pince un peu plus large afin de permettre son utilisation sur des moniteur au châssis plus épais que celui des portables. Vous pouvez retrouver notre explication de son usage via Continuity Camera sur macOS Ventura L'accessoire se distingue également de la version pour Mac Portable par, ainsi que par l'absence de la béquille en aluminium faisant également office d'anneau permettant de passer un doigt afin d'offrir un meilleur maintien à l'ensemble., avec une disponibilité immédiate. La version pour Mac portable est quant à elle proposée au prix de 34,95 euros , toujours sur l'Apple Store.