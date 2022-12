Un chargeur MagSafe plus abordable que celui d'Apple chez Spigen

Spigen ArcField MagFit

Qu'est-ce que la technologie MagSafe ?

Pour environ la moitié du tarif de celui d'Apple,(soit les iPhone 12 et 12 Pro, iPhone 13 et 13 Pro, iPhone 14 et 14 Pro, mais pas les iPhone SE même récents),(ou les AirPods Pro et 3). Le chargeur de Spigen propose un câble un peu plus long que le modèle d'Apple (1,5m contre 1m), ainsi qu'un système délivrant la puissance adéquate tout en surveillant la surchauffe, et charge à iPhone à 7,5W maximum (contre jusqu'à 15W pour le modèle d'Apple). Le tarif de 23,19 euros est également plus digeste que les 42,90€ demandés par Apple (les deux sont actuellement en promotion et nécessitent un adaptateur secteur USB-C vendu séparément).Apple a introduit la technologie MagSafe avec les iPhone 12 et en a ensuite équipé tous ses nouveaux smartphones (les gammes iPhone 13 et iPhone 14) à l'exception des iPhone SE. Le dos des iPhone compatibles MagSafe est donc équipé d'une série d'aimants permettant de fixer des accessoires comme un porte-cartes ou un support, d'utiliser une batterie magnétique avec charge sans-fil, de placer le smartphone sur un support aimanté (ce qui peut s'avérer très pratique, par exemple en voiture ), mais également. Les aimants sur les deux périphériques assurant que les bobines de l'iPhone et du chargeur sont parfaitement alignées (les utilisateurs ayant déjà placé leurs smartphones sur un chargeur sans-fil le soir avant de le retrouver avec la batterie à 0 le lendemain matin à cause d'un mauvais placement empêchant la recharge comprendront parfaitement l'intérêt du MagSafe sur ce point).